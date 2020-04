Kozlovičeva pohvalila delo pravosodnih sodelavcev na Dobu

30.4.2020 | 08:50

Ministrica mag. Lilijana Kozlovič je z državnima sekretarjema Maticem Zupanom in Zlatkom Ratejem obiskala zapor na Dobu in se srečala med drugim z direktorico zavoda Lidijo Pezdir Ristič, mag. Bojanom Majcnom, itd. (Foto: Ministrstvo za pravosodje RS)

Dob pri Slovenski vasi - Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič je med včerajšnjim delovnim obiskom Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pohvalila pravosodne sodelavce, da jim je v času epidemije bolezni covid-19 uspelo ohraniti zdravje in življenja zaprtih in zaposlenih. Spregovorila pa je tudi o učinkih vladnih ukrepov na njihovo delo in predlogih za naprej.

Ministrica Kozlovičeva je z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojanom Majcnom, direktorico zavoda Lidijo Pezdir Ristič in ostalimi predstavniki zavoda spregovorila o varnostnih razmerah, še posebej v času aktualnih razmer, so v sporočilu za javnost zapisali na pravosodnem ministrstvu.

Na Dobu ustanovili krizni štab

Med obiskom je Kozlovičeva z sodelavci spregovorila o učinkih ukrepov interventnega zakona pravosodnega ministrstva na njihovo delo ter predlogih, kako naprej z nadaljnjimi ukrepi sproščanja. Predstavniki zavoda so pohvalili interventni zakon, ki jim je bil v veliko pomoč pri zagotavljanju stabilnih razmer v zaporu. Pohvalili so tudi upravo in ministrstvo, ki sta poskrbela za ustrezno zaščitno opremo pravosodnih policistov.

V zaporu na Dobu so že ob začetku epidemije ustanovili krizni štab in poskrbeli za dobro komunikacijo tako med zaposlenimi kot z obsojenci, je danes pojasnila Pezdir Rističeva. Ministrica je pohvalila dobro sodelovanje in timsko delo, ki se je po njenem mnenju izkazalo za enega ključnih ukrepov pri obvladovanju razmer na Dobu.

Priprave na čas po epidemiji

Predstavniki zavoda so ministrici danes tudi predstavili, kako se pripravljajo na čas po epidemiji. Tudi takrat bodo morali poskrbeti za ustrezno izolacijo in zaščitno opremo. Zaradi varnosti in zdravja zaprtih oseb in zaposlenih načrtujejo tudi postopno vračanje obsojencev, so pojasnili ministrici.

Pravosodna ministrica je opozorila tudi, da se izzivi zaposlenih v zaporskem sistemu s koncem epidemije ne bodo zmanjšali, ampak se jim bodo pridružili novi. Kozlovičeva je opomnila, da bodo novim izzivom kos samo, če bodo poskrbeli za ljudi na eni in drugi strani zaporniških zidov. Ministrica je sicer na Dobu pohvalila pravosodne sodelavce, še posebej pravosodne policiste, za izjemno delo v času epidemije. "Dokazali so, da resnično delujejo v duhu njihove prisege: vestno, odgovorno, humano in zakonito," je ocenila.

Kot so poudarili na ministrstvu, se Kozlovičeva zaveda splošne kadrovske in prostorske problematike pravosodnih sodelavcev, zato pozdravlja promocijo poklica kot jo izvaja uprava, a se ob tem zaveda, da bodo za promocijo poklicev v zaporskem sistemu največ naredili z ustreznimi ugodnostmi in pogoji dela.

L. M.