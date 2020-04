Cenejša sterilizacija in kastracija mačk in psov

30.4.2020 | 13:30

Po Semiču in okolici (na fotografiji) je vse več zapuščenih in prostoživečih živali, zato je občina denarno podprla sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk in psov. (Foto: M. L.)

Semič - V občini Semič zaznavajo vse večje število zapuščenih in prostoživečih živali. Občina je zato zagotovila denar za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov na tem območju, kot obvešča občane tudi na svoji spletni strani.

Občina je za sterilizacijo in kastracijo mačk in psov namenila skupno 1.000 evrov. Občani lahko pri omenjenih posegih cenovno ugodnejše pogoje uveljavijo od 1. maja, denar s tega naslova bo na voljo do porabe oziroma najdlje do 15. novembra. Posamezno sterilizacijo ali kastracijo občina sofinancira s 30 evri za mačke oziroma 50 evri za pse, dodatno, od 20 do 30 odstotkov pa je redne cene znižal tudi izvajalec. Izvajalec je v tem primeru, navajajo na občini, Belokranjska veterinarska služba Črnomelj v Črnomlju na Ločki cesti 14a.

Podrobneje o tem pišemo tudi v današnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.