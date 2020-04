Rome epidemija močno prestrašila, v glavnem ostajajo doma

30.4.2020 | 14:45

Kako je z Romi v času epidemije koronavirusne bolezni 19?

Novo mesto, Škocjan - Epidemija koronavirusne bolezni Covid-19 je z vladnimi ukrepi za zaščito prebivalstva spremenila naša življenja. Tudi Romom, ki jih je v našem koncu Slovenije veliko, zlasti v nekaterih občinah.

Kakšne so razmere v romskih naseljih v času epidemije, Romi sploh vedo, kaj se dogaja pri nas in v svetu, se držijo vladnih ukrepov in navodil zaradi koronavirusne bolezni ter se ne družijo med seboj in ostajajo doma; kako skrbijo za čistočo in ali imajo zaščitno opremo, dezinfekcijska sredstva ter razkužila; kakšne so varnostne razmere v romskih naseljih?

Apel za zaščito Romov

Bogdan Miklič

Kot pravi Bogdan Miklič, predsednik Zveze Romov za Dolenjsko, po neuradnih podatkih v Sloveniji v 128 naseljih živi okrog deset tisoč pripadnikov romske skupnosti, mnoga naselja pa so brez osnovne infrastrukture. Koronavirus tako predstavlja izredno veliko grožnjo v romskih naseljih na JV Slovenije, kot so npr. Goriča vas pri Ribnici, Žabjak pri Novem mestu, Lokve pri Črnomlju, Dobruška vas v občini Škocjan in Ponova vas pri Grosuplju.

»Tu Romi nujno potrebujejo pomoč. Obrnili smo se na CZ, RK in druge, vendar nismo bili uslišani. Prepuščeni smo sami sebi, nemočni ujetniki nesrečnih okoliščin. Že tako slaba situacija se je s pojavom epidemije še zaostrila, zdravje romskega prebivalstva, otrok in družin je zaradi razmer še posebej resno ogroženo,« pravi Miklič, ki je posebno pismo oz. apel poslal tudi predsedniku Vlade RS Janezu Janši, naj nemudoma ukrepajo. V mnogih naseljih Romi nimajo dostopa do vode, so brez ustreznih sanitarij in osnovnih higienskih pogojev (pustimo tokrat razloge, zakaj tako, ob strani), kar predstavlja posebno zdravstveno tveganje zanje in posledično za širšo skupnost. Kot opaža Miklič, je Rome epidemija močno prestrašila ter upoštevajo in spoštujejo vladna navodila, a so pri tem bistveno omejeni in nimajo možnosti ravnati samozaščitno in preventivno.

“Romi kot uradno priznana in zakonska varovana etnična manjšina v Sloveniji, imamo državljanske in človekove pravice in bi v kriznih razmerah, kakršna je sedanja epidemija, morali biti deležni enake javne skrbi, zdravstvenega varstva in zdravstvene oskrbe kot ostali državljani,” pravi Miklič.

Peter Svetina (Foto: M. Ž.)

Na težave, ki se ob epidemiji lahko pojavijo v romskih naseljih, kjer nimajo zagotovljene pitne vode, je pred kratkim opozoril tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki je Ministrstvu za zdravje priporočil namestitev cistern v naseljih, kjer ni dostopa do javnega vodovoda. Tudi Varuh človekovih pravic Peter Svetina je ob mednarodnem dnevu Romov opomnil, da bodo Romi v JV delu države težko sledili higienskim priporočilom za zajezitev epidemije, če nimajo dostopa do pitne vode. Zato poziva vlado in občinske občasti h ukrepanju.

Kaj opaža policija

Da bi policija kaj več povedala o varnostni problematiki med Romi v času izrednih razmer, ni pričakovati, saj odgovorijo kot vedno, da statističnih podatkov o etnični pripadnosti storilcev kaznivih dejanj in prekrškov na policiji ne vodijo.

Alenka Drenik kot predstavnica za stike z javnostjo na PU Novo mesto pove, da so v času izvajanja ukrepov za zajezitev širjenja nalezljive bolezni na PU Novo mesto na interventno številko 113 prejeli nekaj več prijav, ki so se nanašale na kršitve javnega reda in miru kot v enakem lanskem obdobju. Policisti so vse preverili in v glavnem ni šlo za kršitve, slednje pa so se nanašale predvsem na predvajanje glasbe glasbe in prepire. V istem časovnem obdobju so obravnali tudi dosti manj prometnih nesreč, kar je posledica bistveno zmanjšanega prometa na naših cestah.

Kako Romi obveščeni?

Jože Kapler

Kako je z Romi v Mestni občini Novo mesto, kjer jih po oceni v naseljih Brezje, Žabjak, Šmihel, Ruperč vrh, Poganci, Ukrat in Otočec, živi okrog tisoč? Na občini povedo, da izvajajo ukrepe za vse občane in jih ne delijo po narodnosti.

»Se pa v občini zavedamo, da predstavlja romska skupnost zaradi bivanjskih, izobrazbenih in socialnih razmer posebno zdravstveno tveganje. Zato smo se skupaj s policijo, zdravstveno inšpekcijo in nevladnimi organizacijami, ki delujejo v romskih naseljih, dogovorili za posebno obveščanje v romskem jeziku. Ostali ukrepi in nadzor nad izvajanjem potekajo na enak način kot po vsej občini, tudi v primeru okužb,« pojasnjujejo na MoNM. Za zdaj je po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v novomeški občini potrjenih enajst okužb, podatkov o narodni pripadnosti okuženih pa seveda nimajo.

Dobruški Romi zgledni

V dveh naseljih v Dobruški vasi v škocjanski občini živi okrog tristo Romov, med njimi je največ mladih, saj njihovo število z leti strmo narašča.

Župan Jože Kapler pove, da je takoj, ko je bila znana prva okužba v Metliki, poklical predstavnika naselij in mu povedal, da se virus zelo hitro prenaša in da je zelo pomembno, da Romi ostanejo doma, ne hodijo po nepotrebnem naokrog, razen v trgovino po živila. Ta je prenesel vesti naprej.

Mitja Novak

»Tudi sam sem večkrat obiskal naselje in videl, da Romi resnično upoštevajo navodila in so doma. Tega smo veseli in upamo, da bo še naprej ostalo tako, saj v občini zaenkrat nimamo okuženega nikogar s koronavirusom,« pove Kapler.

Skrb občine pohvali tudi romski pomočnik v OŠ Frana Metelka Škocjan Mitja Novak, ki s svojo družino živi v romskem naselju v Dobruški vasi in dobro pozna razmere. »Župan me tedensko pokliče in vpraša, kako je. Romi smo dobili tudi zaščitne maske od občine, ki sem jih razdelil, prej so imeli kar neke rute. Tudi sam sem presenečen, kako se Romi držijo navodil. Na začetku je bil strah še večji, niso si upali niti v trgovino ali lekarno, še tisti najbolj družabni se niso obiskovali med seboj in so bili dobesedno zaprti v hiši. Romi so obveščeni, spremljajo poročila in novice o virusu,« pove Novak.

Besedilo in foto: L. Markelj