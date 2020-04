Policija prijela Afganistance, Alžirce, Maročane

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu izsledili štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanja državne meje pri Spodnji Preloki izsledili in prijeli državljana Alžirije in devet državljanov Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Vlomil v čebelnjak

Med 27. in 29. aprilom je v Črnomlju nekdo vlomil v čebelnjak. Odtujil je dve steklenici z alkoholno pijačo in poškodoval notranjost. Škode je za okoli 400 evrov.

Porast alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč

Od 12. marca so policisti na območju Policijske uprave Novo mesto obravnavali 75 prometnih nesreč, v katerih sta umrli dve osebi, štirje udeleženci so utrpeli hude poškodbe, 26 oseb pa je bilo lažje poškodovanih. 16 prometnih nesreč oziroma kar 21,3% vseh nesreč so povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola. V teh nesrečah je ena oseba umrla, štirje udeleženci so utrpeli lažje poškodbe, v ostalih nesrečah pa je nastala premoženjska škoda. V enakem obdobju leta 2019 je bil delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč 9 odstotkov.

PU Novo mesto vse voznike v cestnem prometu poziva, da dosledno upoštevajo cestnoprometne predpise, vozijo trezno in odgovorno in se ne izpostavljajo tveganjem in nevarnostim v prometu. Voznikom enoslednih vozil - motoristom in kolesarjem svetujemo, da poskrbijo za svojo vidnost in poskušajo predvideti ravnanja ostalih udeležencev v prometu, predvsem voznikov motornih vozil.

