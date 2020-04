V sredo 11 novih okužb in dve novi smrti zaradi covida-19

30.4.2020 | 12:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 1252 testov na okužbo s koronavirusom in potrdili enajst primerov, skupaj 1429. Število žrtev zaradi covida-19 se je z dvema umrlima v sredo povzpelo na 91. V bolnišnicah je bilo 63 bolnikov, od teh 22 na intenzivni negi, v domačo oskrbo so odpustili tri osebe, sporoča vlada. Doslej so opravili 52.948 testiranj.

Tudi v sredo niso potrdili nobene nove okužbe v nacionalni raziskavi o razširjenosti novega koronavirusa v Sloveniji. Do zdaj so sicer v okviru raziskave na novo potrdili eno okužbo, pri eni osebi pa je bila okužba diagnosticirana že pred enim mesecem.

Povabilo v raziskavo je po zadnjih podatkih sprejelo 1370 ljudi, odvzeli pa so 1291 vzorcev, je objavljeno na spletni strani raziskave.

L. M.