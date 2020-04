Ukrepi se rahljajo - naj se ne odnos do cestno-prometnih predpisov

Pred nami je še en prazničen podaljšan konec tedna, ki ga bodo mnogi, predvsem motoristi, tudi zaradi odprave splošne omejitve gibanja na občine, izkoristili za izlete po Sloveniji.

Agencija za varnost prometa opozarja, da odprava omejitve gibanja zunaj občinskih meja in rahljanje ukrepov ne pomeni, da se lahko rahlja odnos motoristov ter drugih udeležencev v prometu do cestno-prometnih predpisov. Ti ostajajo enaki kot prej, zato jih je potrebno dosledno spoštovati. Motoriste, mopediste in kolesarje agencija poziva k odgovornemu vedenju v prometu, ostale udeležence v prometu pa opozarja na njihovo povečano število na cesti, še posebej ob lepem vremenu. Neprilagojena hitrost pri voznikih enoslednih motornih botruje najhujšim posledicam prometnih nesreč.

Letos že pet umrlih voznikov enoslednih motornih vozil

Do vključno 15. aprila so bili vozniki enoslednih motornih vozil udeleženi v 109 prometnih nesrečah oz. 12 odstotkih manj kot v lanskem obdobju. Zmanjšanje beležimo tudi pri hudo telesno poškodovanih (-25 odstotkov) in pri lažje telesno poškodovanih (-27 odstotkov). Beležijo pa povečanje umrlih voznikov enoslednih motornih vozil, saj jih je v letošnjem letu umrlo že pet, oziroma trije več kot v lanskem primerjalnem obdobju. Med petimi umrlimi so štirje vozniki motornih koles ter en voznik mopeda.

Od 5 umrlih so vozniki motornih koles in mopedov sami povzročili 4 prometne nesreče, v katerih so tudi umrli. Vzrok za smrtne prometne nesreče voznikov enoslednih motornih vozil so bile: neprilagojena hitrost in stran oz. smer vožnje ter neupoštevanje pravil o prednosti (povzročitelj je bil voznik osebnega vozila). 4 umrli motoristi so imeli čelado, voznik mopeda pa čelade ni imel pripete.

Več kot polovico nesreč povzročili vozniki enoslednih motornih vozil sami

Kar 67 od 109 prometnih nesreč so povzročili vozniki enoslednih motornih vozil sami (61 odstotkov). Od 67 povzročenih prometnih nesreč, jih je bilo 17 povzročenih pod vplivom alkohola (25 odstotkov oz. vsaka četrta).

Motoristi in mopedisti brez veljavnega vozniškega dovoljenja so letos do 15. aprila povzročili 25 prometnih nesreč, od katerih se je ena končala s smrtnim izidom, pet pa s hudimi telesnimi poškodbami.

Večletni podatki kažejo, da so nesreče voznikov enoslednih motornih vozil pogostejše ob vikendih

Podatki iz Analize enoslednih motornih vozil za petletno obdobje 2014-2019 kažejo, da je bilo število prometnih nesreč z udeležbo enoslednih motornih vozil največje ob koncih tedna oz. med petkom in nedeljo. Najmanj prometnih nesreč pa je bilo v prvih dnevih tedna oz. med ponedeljkom in sredo. Število umrlih je bilo prav tako največje ob koncih tedna oz. ob sobotah (24 umrlih) in nedeljah (26 umrlih). Največ prometnih nesreč z udeležbo voznikov enoslednih motornih vozil se je pripetilo v popoldanskem času med 16. in 18. uro in med 14. in 16. uro. Število umrlih je najvišje tudi v popoldanskem oz. pozno popoldanskem terminu – med 18. in 20. uro (21 umrlih) ter med 18. – 20. uro in 20. – 22. (20 umrlih).

Nesreče voznikov enoslednih motornih vozil so torej pogostejše ob vikendih, v popoldanskem času, kar je predvsem povezano z življenjskim slogom voznikov enoslednih motornih vozil ter odnosa to motornih koles – vožnja z motornim kolesom je prej hobi kot nuja.

