Od danes spet obiski v domovih za starejše - a pod posebnimi pogoji

30.4.2020 | 16:00

Oskrbovanci v domovih za starejše si želijo obisk svojcev. Na sliki: starostniki v DSO Novo mesto bo razgibanju. (Foto: M. Ž.)

Od danes naprej bodo lahko domovi za starejše svojcem oskrbovancev znova omogočili obisk, a pod posebnimi pogoji, je na novinarski konferenci pojasnil minister za delo Janez Cigler Kralj. Kot je dejal, so se za to odločili glede na sproščanje drugih ukrepov in glede na stisko stanovalcev domov za starejše.

Domovi lahko začnejo s sproščanjem obiskov že z današnjim dnem, če zmorejo ob tem zagotoviti upoštevanje vseh varnostnih pogojev in navodil, je opozoril minister. Za obisk se morajo potencialni obiskovalci vnaprej najaviti preko elektronske pošte ali telefona.

Po eden, izjava, da si zdrav...

Obiski so zaenkrat omejeni na posameznika. Po besedah ministra naj bodo to najožji družinski člani oz. prostovoljci, ki so že do zdaj oskrbovali posameznega oskrbovanca. Ob vstopu v dom pa bodo morali obiskovalci podati izjavo, da so bili v zadnjih 14 dneh zdravi oz. niso bili v stiku z okuženo osebo.

Ob vstopu v dom mora biti urejen tudi nadzor obiskovalcev, z možnostjo razkuževanja rok, nudenja obraznih mask, preverjanja morebitnih simptomov okužbe in spremljanja obiskovalcev do določene lokacije obiska.

Če bo le mogoče, naj obiski potekajo na zunanjih površinah oz. večjih prostorih. Pri tem naj se upošteva varnostne razdalje, obiski pa naj potekajo brez telesnih stikov, je pozval Cigler Kralj. V primeru, da oskrbovanci ne morejo zapustiti svojih sob, se lahko dovoli obiske v sobah, a le s predhodno posebno najavo.

L. M.