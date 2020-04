Kresovi prepovedani, mlaji dovoljeni ob posebnih pogojih

30.4.2020 | 19:00

Letošnjih prvomajskih kresov ne bo. (Foto: L. M.)

Jutri praznujemo praznik dela, mednarodni praznik delavstva, ki se ga 1. maja vsako leto praznuje po celem svetu.

A letošnje praznovanje bo zaradi epidemije koronavirusa drugačno. Tradicionalnih možičnih prireditev ne bo, praznovalo se bo v domačem krogu.

In kako je s kurjenjem kresov in postavljanjem mlajev?

Kurjenje kresov ni dovoljeno, ker to ni nujno opravilo, predstavlja pa nevarnost za širjenje epidemije, pojasnjujejo na vladi. Ob kresu se ljudje zbirajo, pogosto takšno zbiranje predstavlja javne prireditve. Te pa so še vedno prepovedane in jih ni mogoče organizirati, opozarjajo. Posamičen kres pa je problematičen zaradi požarne ogroženosti. Letošnjih kresovanj za prvi maj zaradi koronavirusa torej žal ne bo.

Je pa dovoljeno postavljanje mlaja kot gospodarske dejavnosti ali ko gre za interes občine oz. lokalne skupnosti. Ni pa dovoljeno druženje ob tem.

L. M.