Zagorelo olje na štedilniku

30.4.2020 | 18:00

Danes ob 12.14 je v naselju Roje v občini Šentjernej zagorelo olje na štedilniku, požar pa se je razširil iz kuhinje preko zračnega kanala na fasado stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so omejili in pogasili požar, odprli deset kvadratnih metrov fasade, pregledali objekt z termovizijsko kamero ter prezračili prostore. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorele karoserje osebnih vozil

Ponoči ob 1.52 so posredovali gasilci PGE Krško v Kerinovem grmu v občini Krško, kjer so gorele karoserije osebnih vozil. Gasilci so delno pogasili požar in se umaknili iz naselja zaradi varnosti, ker so občani v njih metali kamenje. Obveščene so bile pristojne službe.

L. M.