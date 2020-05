V Mokronogu zagorelo ob hišah, v Kočevju pa šest vozil

1.5.2020 | 08:15

Malo po polnoči je v ulici Stari trg v Mokronogu gorel kup odpadnega gradbenega materiala v neposredni bližini stanovanjskih hiš. Gasilci PGD Mokronog in občani so ogenj na površini okoli 25 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 21.01 je v Kočevju gorelo šest zapuščenih vozil. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje. Na kraju so bili tudi policisti PP Kočevje.

Ob 21.57 je v naselju Gregovce, občina Brežice, v stari rečni strugi gorel kup vejevja in ostalega lesnega odpada. Gasilci PGD Bizeljsko so požar pogasili.

Ob 22.49 je na Čatežu ob Savi, občina Brežice, gorel odpadni material. Gasilci PGD Cerina in Sobenja vas so požar pogasili.

Ob 23.59 je v naselju Željne, občina Kočevje, v gozdu nad romskim naseljem gorela navlaka. Gasilci PGD Šalka vas so požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov pogasili, požarišče prekopali in izdatno zalili z vodo. Na kraju so bili prisotni tudi policisti.

B. B.