Z gokartom zapeljal v kapelico in umrl

1.5.2020 | 08:35

V naselju Višnje v občini Ivančna Gorica se je sinoči okoli 20.30 voznik gokarta zaletel v obcestno kapelico. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Stična in Ambrus ter Gasilske brigade Ljubljana so voznika izvlekli iz uničenega gokarta ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči pri oživljanju, vendar nesreče ni preživel.

Kraj dogodka so zavarovali in očistili, vzrok nesreče pa bo preiskala policija, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.

Na kraju so policisti ugotovili, da se je 33-letnik peljal po cesti s posebnim prevoznim sredstvom - gokartom, pri tem pa je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad gokartom in v ovinku zapeljal izven vozišča, kjer je trčil v skalo, nato pa še v objekt. V nesreči se je tako hudo poškodoval, da je kljub zdravniški pomoči na kraju nesreče umrl. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah nesreče in bodo o vsem znanih dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.

B. B.