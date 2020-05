Kopina na čelo urada za preprečevanje pranja denarja

1.5.2020 | 09:35

Ivan Kopina iz Rumanje vasi bo kot v.d. direktorja vodil urad za preprečevanje pranja denarja. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ljubljana, Straža - Vlada je na včerajšnji dopisni seji z mesta direktorice Urada RS za preprečevanja pranja denarja razrešila Branko Glojnarič in za v. d. direktorja imenovala Ivana Kopino , nekdanjega občinskega svetnika SDS v občini Straža. Kopina bo vodenje urada prevzel s 1. majem, na položaju pa bo do imenovanja novega direktorja prek natečaja oz. najdlje do 31. oktobra.

Glojnaričeva je bila na čelu urada za preprečevanje pranja denarja od maja lani, kot je takratna vlada s tega položaja po podani odstopni izjavi razrešila Darka Muženiča. Glojnaričeva je urad sprva vodila kot v. d. direktorja, 1. decembra lani pa je nastopila poln mandat direktorice.

Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz urada za komuniciranje, je minister za finance Andrej Šircelj skladno z zakonom o javnih uslužbencih vladi podal predlog za razrešitev Glojnaričeve in predlagal imenovanje v. d. direktorja urada.

Zdaj bo sledil natečajni postopek za novega direktorja, Kopina pa bo urad kot v. d. direktorja vodil najdlje šest mesecev.

B. B.