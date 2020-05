Belokranjka v finalu svetovnega fotografskega tekmovanja

1.5.2020 | 10:50

Eryday Crazy Family Breakfast (Foto: Mojca Klepec)

Foto: Mojca Klepec

Podzemelj - Fotografija Mojce Klepec iz Podzemlja je bila izbrana v finalni izbor uglednega fotografskega tekmovanja Pink Lady food photographer of the year 2020 award.

Na fotografsko tekmovanje je bilo letos prijavljeno več kot 9.000 fotografij avtorjev iz več kakor 70 držav. Avtorji so s svojimi fotografijami tekmovali v 12 kategorijah, vsako leto pa izberejo tudi skupnega zmagovalca tekmovanja.

Mojca Klepec je s svojo fotografijo Everyday Crazy Family Breakfast prišla v finalni izbor v kategoriji hrane za družino. Kot pravi Klepčeva, je s fotografijo želela pokazati dinamičen zajtrk zaposlene matere, ki je v jutranji naglici vedno prepočasna za vse stvari, ki jih je treba narediti naenkrat. V ožji izbor tekmovanja pa je prišla še z eno fotografijo, prav tako v kategoriji hrane za družino. "To je ogromen dosežek, saj gre za eno izmed najbolj prestižnih tekmovanj na področju fotografije hrane, izbor pa poteka od leta 2011," pravi Klepčeva.

Mojca se s fotografiranjem ukvarja že nekaj časa. Začela je kot ljubiteljska fotografinja, ko pa je skušala za domačo kmetijo Klepec fotografirati recepte s sestavinami iz kmetije, se je začela v tematiko poglabljati. Zanimalo jo je, kakšne so zakonitosti fotografiranja hrane in kaj vse je potrebno, da je hrana na krožniku videti tako dobro, da jo želiš pojesti, obenem pa v gledalcu zbudi tista čustva, ki jih je avtor imel v mislih pri fotografiranju. Pot raziskovanja se je kmalu spremenila v strast. Po rojstvu tretjega otroka je pustila redno službo in se v celoti posvetila delu na kmetiji in profesionalnemu fotografiranju hrane. Zdaj svoje slastne fotografije objavlja na Instagramu in fotografira za restavracije, različne izdelovalce unikatne keramike ter druge naročnike.

B. B.