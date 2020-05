Najpomembnejšega "špila" v letu nista ustavila ne korona ne dež

1.5.2020 | 18:40

Šentjernejski godbeniki so se znašli in prvomajsko budnico izvedli tudi v "korona času" in kljub dežju!

Šentjernej - V Pihalnem orkestru Občine Šentjernej dajo nekaj na tradicijo, zato so se potrudili, da občani za današnji 1. maj, praznik dela, niso ostali brez prvomajske budnice. Zaradi epidemije koronavirusa so jo le izvedli malo drugače kot običajno.

Kot je povedal predsednik orkestra Jani Selak, so jim v sedanji situaciji, ko so občani v izolaciji, med njimi pa seveda tudi njihovi godbeniki, na pomoč priskočili gasilci PGD Šentjernej. Prispevali so gasilsko vozilo, ki ima na vrhu močan zvočnik in iz njega je donela glasba posnetkov koračnic, ki jih je prav posebej, zaradi trenutnih izrednih razmer, pripravila Zveza slovenskih godb, v glavnem koračnice. Z avtom so se odpravili od vasi do vasi.

S prvomajsko budnico so šentjernejski godbeniki in gasilci razveselili župana Jožeta Simončiča.

Pred vozilom je korakalo nekaj godbenikov, najprej Tone Simončič s praporom, ter še ostali člani upravnega odbora, kot pravi Selak, »seveda v ustrezni medsebojni razdalji, v naši uniformi, žal pa brez instrumentov.« Tudi dež jih ni ustavil.

Takšna zanimiva zasedba se je tako odpravila na tradicionalni obhod vasi ob 1. maju in sicer že ob 6. uri zjutraj. Začeli so v občinskem središču pred kulturnim hramom, v eni so uri obhodili cel Šentjernej, ter se nato podali v Dolenjo Staro vas, Groblje, Dolenji Maharovec, Gorenje Gradišče, Dolenje Mokro Polje, Orehovico, Cerov Log, Gorenje ter Dolenje Vrhpolje in nazaj v Šentjernej. V Cerovem Logu so s prvomajsko budnico razveselili celo župana Jožeta Simončiča.

Jani Selak (Foto: L. M.)

»Običajno smo budnico opravili do 9. ure, da smo potem odhiteli še igrat na prvomajsko srečanje na Javorovico, a letos je seveda odpadlo, tako da smo si lahko vzeli dosti časa za vasi,« pove Selak, zadovoljen, da so jih bili tudi tokrat občani zelo veseli.

»Prvomajska budnica je skorajda naš najpomembnejši špil v letu, res se ga vsi veselimo. Med ljudmi smo lepo sprejeti, prav čakajo nas in bili bi razočarani in užaljeni, če bi se jim letos, ko že tako ni nobenega kulturnega in družabnega dogajanja, izneverili. Zato sem vesel, da smo poiskali nek način izvedbe, se posvetovali tudi s policijo, ter tradicijo ohranili. Prihodnje leto pa upam, da igramo spet v živo,« pravi Selak.

Ljudje so jih pričakali nasmejani, bili so zelo veseli, da so se navkljub izrednim razmeram zaradi epidemije organizirali in izpeljali ta tradicionalen običaj na malo drugačen način.

»Velika zahvala gre gasilcem PGD Šentjernej, brez katerih nam ta podvig ne bi uspel. Tudi v prihodnje se nadejamo sodelovanja z njimi,« pravijo v godbi.

Pred šentjernejskim gasilskim domom

Selak se ne spominja, da bi se do sedaj kdaj zgodilo, da prvomajske budnice ne bi izvedli, pa naj je bilo lepo vreme ali dež.

V Pihalnem orkestru občine Šentjernej, ki deluje pod umetniškim vodstvom Sandija Franka, v tem korona času seveda nimajo skupnih vaj, člani igrajo sami, doma, skupno druženje in vaje pa že močno pogrešajo. Žal jim je, da jim je koronavirus preprečil že dogovorjena dva nastopa v začetku aprila s kamniško godbo, kar bodo uresničili kdaj pozneje. So pa v mislih že v prihodnjem jubilejnem letu, ko bodo praznovali 110-letnico delovanja. Do takrat bodo prenovili instrumente, nabavili nove uniforme ter se pripravili na organizacijo srečanje slovenskih godb. Letošnje v Metliki je ravno tako zaradi koronavirusa z junija prestavljeno na september.

L. Markelj, foto: Marko Kalin

