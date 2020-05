Motoristi in kolesarji, poskrbite za varnost, ravnajte samozaščitno!

2.5.2020 | 17:10

Motoristi so med najranljivejšimi udeleženci v prometu, zato previdno! (Foto: arhiv DL)

Motoristi in mopedisti morajo pred motoristično sezono še dodatno poskrbeti za svojo varnost, preveriti brezhibno delovanje motorja, dosledno uporabljati zaščitno opremo in čelado, prilagoditi hitrost vožnje razmeram na cesti, oziroma upoštevati omejitev hitrosti.

Policija svetuje marsikaj. Motoristijo naj nosijo svetla odsevna oblačila in imajo vedno prižgane luči. Tudi sposobnost obvladovanja motorja v nekaj mesecih nekoliko upade.

Kolesarska oprema

Kolo mora biti seveda brezhibno pripravljeno. Kolesarji naj preverijo delovanje zavor, sprednje in zadnje luči ter zvonca, ustrezno naj napolnijo pnevmatike in poskrbijo, da so odsevniki ustrezno nameščeni. Uporabljajo naj kolesarsko zaščitno čelado, ki pomembno prispeva k večji varnosti, saj zmanjšuje težo posledic in poškodb glave od 40 do kar 70 odstotkov.

Kolesarji naj nosijo svetla, odsevna oblačila, med kolesarjenjem pa naj nikdar ne uporabljajo mobilnega telefona ali slušalk. Dosledno naj spoštujejo vsa prometna pravila in razmere na cesti ter se ne izpostavljajo tvegani vožnji.

Le trezni na kolo, moped, motor!

Še posebna opozorila so namenjena visokim tveganjem glede vožnje pod vplivom alkohola, zato je nujno, da na motor, moped ali kolo sedemo trezni!

Motoristi, previdno na ceste, poskrbite tudi za varne postanke in upoštevanje veljavnih ukrepov

Ne pozabite, da so zaradi trenutne vsesplošne situacije posamezniki lahko še manj zbrani, opustijo nekatere previdnostne navade ali so ohlapnejši pri spoštovanju prometnih predpisov, ko se znova vračajo na ceste, kar lahko privede do tragedij, ki zaznamujejo mnoge. Predvsem to velja za daljše vožnje, kjer morajo biti motoristi še posebej pozorni na načrtovanje vmesnih počitkov, te pa naj opravijo na varnih mestih in ob siceršnjem upoštevanju ukrepov, ki še vedno veljajo (ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, razkuževanje rok, uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela…).

L. M.