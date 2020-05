Gasili ob prisotnosti policije

2.5.2020 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Ob 23.20 je v Kerinovem Grmu v občini Krško gorelo odsluženo osebno vozilo. Požar so ob prisotnosti policistov pogasili gasilci PGE Krško.

Gorela drva v kurilnici

V Migolici v občini Mirna so malo pred 19.30 gorela drva v kurilnici stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna in Selo pri Mirni so pogasili požar, iznesli ogorela drva, pregledali s termovizijsko kamero in prezračili prostor. Obveščene so bile pristojne službe.

V Krki bela snov

Pri Foersterjevi ulici v Novem mestu so sinoči na reki Krki opazili bela snov. Gasilci GRC Novo mesto so na kraju videli, da gre za belo sluzasto snov brez vonja, ki plava po površini reke. Odvzeli so vzorce in preiskali brežino, vendar izvora onesnaženja niso našli. Obvestili so pristojne službe.

M. Ž.