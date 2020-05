Jubilejna 30. Župančičeva frulica na daljavo

2.5.2020 | 09:50

Župančičeva frulica (Foto: J. B., arhiv DL)

Črnomelj - Še do 10. maja se lahko mladi prijavijo na jubilejno 30. Župančičevo frulico, ki jo organizira Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK). Letošnja aktualna tema pesniškega ustvarjanja je osamitev, solidarnost med ljudmi in upanje, zaradi epidemije koronavirusa pa prinaša nekaj novosti.

Kot so sporočili organizatorji, se na razpis lahko prijavijo izključno preko e-prijavnice, iz posamezne osnovne in srednje šole pa se lahko prijavi neomejeno število mladih deklamatorjev in pesnikov. Mladi pesniki v izpolnjeni e-prijavnici priložijo svoje pesmi v word ali pdf formatu. Te pesmi bodo organizatorji v šifrirani obliki poslali tričlanski strokovni komisiji, ki bo izbrala finaliste: pet najboljših osnovnošolskih in pet najboljših srednješolskih pesnikov.

Mladim deklamatorjem pa bodo po izpolnjeni e-prijavnici poslali spletno povezavo, kamor bodo poslali video posnetek svojega deklamiranja izbrane pesmi Barbare Gregorič Gorenc. Tričlanska strokovna komisija bo na podlagi ogleda video posnetkov izbrala pet finalistov.

Zaključno prireditev bodo izpeljali kot premierno predvajanje filma o 30. Župančičevi frulici. Film bo predvajan 11. junija ob 19.uri na Youtubu. »V filmu se bodo z recitiranjem svojih pesmi in z deklamiranjem pesmi Barbare Gregorič Gorenc predstavili najboljši mladi pesniki in deklamatorji leta 2020. Strokovni komisiji za izbor najboljših pesnikov in deklamatorjev bosta preko filma razglasili zmagovalce - najboljšega deklamatorja ter najboljša osnovnošolskega in srednješolskega pesnika leta 2020,« so navedli na ZIK Črnomelj.

Več o razpisu in e-prijavnice na spletni strani ZIK Črnomelj.

M. Ž.