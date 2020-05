Glasba tudi za letošnji prvi maj

2.5.2020

Predsednik Gasilskega pihalnega orkestra Loče Ivan Kovačič (Foto: M. L.))

Gasilski pihalni orkester Loče na letošnjem februarskem koncertu. (Foto: M. L.)

Gasilski pihalni orkester Loče je za letošnji prvi maj zaigral v domači vasi okoli majnika. (Foto: arhiv orkestra)

Loče - Gasilski pihalni orkester Loče je tudi letošnji 1. maj kljub posebnim razmeram zaznamoval s praznično budnico.

Doma je posnel Dobovsko koračnico. Potem so to skladbo predstavniki orkestra v sodelovanju s PGD Loče, Mali Obrež in Veliki Obrež iz kombijev predvajali po okoliških krajih, in so tako nastopili v Bukošku, Trnju, Arnovem Selu, na Čatežu ob Savi, Brežicah. V Brežicah so tako prazninaznanjali med drugim pred Domom upokojencev, bolnico in pred občino.

Ob desetih dopoldne pa je orkester zaigral tudi v domači vasi v živo okoli majnika, in to v varni razdalji in po drugih vladnih predpisih, ki veljajo za sedanje razmere, je sporočil predsednik Gasilskega pihalnega orkestra Loče Ivan Kovačič.

M. L.

