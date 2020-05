Kmalu varneje do športnega igrišča

2.5.2020 | 13:00

Vavta vas - Straška občina se bo lotila prenove približno 600 metrov javne poti od križišča z državno cesto do travnatega športnega igrišča v Vavti vasi. Javno naročilo za izbor izvajalca je objavljeno, rok za oddajo ponudb je bil 30. april, vrednost naložbe pa je ocenjena na 330 tisoč evrov.

Omenjeni odsek je v slabem stanju z vidnimi poškodbami vozišča, kot so mrežaste razpoke in udarne jame, lušči se asfalt. Cesta je široka le približmo tri metre, ob njej ni pločnika ali kolesarske steze, tako da pešci in kolesarji hodijo oz. vozijo po ozkem vozišču, ki ima tudi pomanjkljivo javno razsvetljavo, na začetku poti, ko gre še skozi naselje, pa sta urejeni dve hitrostni oviri za umirjanje prometa.

Na podlagi dokumentacije, ki jo je izdelalo podjetje Acer iz Novega mesta, bodo vozišče razširili na 5,20 metra in ga povsem prenovili. Na celotni dolžini ceste bodo na eni strani kot del vozišča, torej v isti višini, uredili navidezno površino za pešce, ki bo razmejena z dvojnim pasom granitnih kock, če se bosta srečali dve vozili, pa se bodo lahko na njo umaknila tudi motorna vozila.

V sklopu rekonstrukcije bodo poskrbeli še za odvodnjavanje, obnovili obstoječi vodovod in prilagodili prometno signalizacijo, hkrati pa naj bi zgradili tudi elektroenergetski priključek za potrebe športnega igrišča in postavili deset svetilk javne razsvetljave.

