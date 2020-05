Včeraj pet novih okužb, umrl en bolnik

2.5.2020 | 11:30

Število potrjenih primerov COVID-19 po spolu in starostnih skupinah do vključno 30. aprila (Vir: spletna stran NIJZ)

Ljubljana - V Sloveniji so na včerajšnji praznični prvi maj opravili 720 testov na okužbo s koronavirusom in potrdili pet novih primerov, umrl pa je en bolnik, skupno 91.V bolnišnicah je bilo 60 bolnikov, od teh 21 na intenzivni negi, v domačo oskrbo pa so odpustili eno osebo, piše na spletni strani vlade.

M. Ž.