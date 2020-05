Toča začela na suho

2.5.2020

Gorjanci v teh dneh pogosto spremenijo podobo - iz s soncem obsijane postanejo lahko v kratkem času v oblake zavita gora, tudi po večkrat na dan. (Foto: M. L.)

Toča se je danes ponekod obdržala še več ur. Fotografijo smo posneli ob cesti blizu Gabrja dobri dve uri po nevihti. Foto: M. L.)

Med današnjim nalivom je voda nanesla na cestni asfalt marsikje veliko peska in kamenja. (Foto: M. L.)

Gabrje - Nalivi, kakršni so se po poročanju agencije za okolje pojavili danes med 13. uro in 13.30 med Primorsko in Notranjsko, so nekako v tistem času zajeli tudi naše območje.

Tako je v širši novomeški okolici na območju Gorjancev, potem ko se je od severovzhoda naglo pooblačilo, ob močnem vetru začela padati toča. Vztrajala je vsaj četrt ure, s tem, da je skoraj ves ta čas padala »na suho« in je šele potem prešla v dež.

Kako so jo med nalivom odnesli vrtovi ter sadno drevje in trte, še nimamo podatkov.

Toča se je obdržala, na primer v Gabrju, ponekod precej na debelo še vsaj tri ure potem, ko je že ponehal tudi dež. Ponekod na tleh ob strehah in na nekaterih pobočjih je videti točo še zdaj, ko to poročamo.

V času toče in naliva na Dolenjskem pa, npr. na brežiškem območju, ni bilo dežja, kot smo izvedeli v Arnovem Selu pri sadjarju Toniju Koršiču.

M. L.

