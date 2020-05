Toča začela na suho

3.5.2020 | 08:00

Toča se je včeraj ponekod obdržala še več ur. Fotografijo smo posneli ob cesti blizu Gabrja dobri dve uri po nevihti. Foto: M. L.)

Med včerajšnjim nalivom je voda nanesla na cestni asfalt marsikje veliko peska in kamenja. (Foto: M. L.)

Pogled na vrt na Otočcu, prekrit s točo (Foto: M.Ž.)

Gabrje - Nalivi, kakršni so se po poročanju agencije za okolje pojavili včeraj med 13. uro in 13.30 med Primorsko in Notranjsko, so nekako v tistem času zajeli tudi naše območje.

Tako je v širši novomeški okolici na območju Gorjancev, potem ko se je od severovzhoda naglo pooblačilo, ob močnem vetru začela padati toča. Vztrajala je vsaj četrt ure, s tem, da je skoraj ves ta čas padala »na suho« in je šele potem prešla v dež.

Kako so jo med nalivom odnesli vrtovi ter sadno drevje in trte, še nimamo podatkov.

Toča se je obdržala, na primer v Gabrju, ponekod precej na debelo še vsaj tri ure potem, ko je že ponehal tudi dež. Ponekod na tleh ob strehah in na nekaterih pobočjih je videti točo še pozno zvečer.

V času toče in naliva na Dolenjskem pa, npr. na brežiškem območju, ni bilo dežja, kot smo izvedeli v Arnovem Selu pri sadjarju Toniju Koršiču.

Toča je včeraj po 14. uri klestila tudi v bližini Novega mesta, kot smo izvedeli, je prizadela del Otočca in uničila marsikateri vrt in njivo z že obetajočo zelenjavo, ki ji je sicer dež še kako dobro del.

M. L.

