Večina svetnikov ima že svoje tablice

3.5.2020 | 09:30

Večina šentjernejskih svetnikov uporablja svoje tablice ali prenosne računalnike.

Šentjernej - Izbruh koronavirusa in s tem povezani ukrepi za preprečitev širjenja okužbe so tudi občinam omejili in otežili delovanje. Običajnih sej občinskih svetov (OS) v majhnih dvoranah v teh razmerah ni mogoče izpeljati, ker pa je odločanje o nekaterih pomembnih zadevah nujno, so se lokalne skupnosti morale ozreti po alternativnih oblikah.

V času epidemije v občini Šentjernej še niso imeli občinske seje, saj imajo proračun za letošnje leto k sreči sprejet, sejo pa po besedah župana Jožeta Simončiča načrtujejo v drugi polovici maja.

Jože Simončič

Izvedli jo bodo ob upoštevanje vseh ukrepov za zajezitev koranavirusa, kar pomeni, da bo lahko potekala v večjem prostoru z zadostno medsebojno razdaljo svetnikov in uporabo zaščitnih mask. Če se bodo dogovorili, pa lahko tudi na daljavo, za kar bo treba zagotoviti tudi vse potrebne zakonske in tehnične pogoje, oz. če se bo situacija nadaljevala ali zaostrila, bo treba seje urediti tako, da bo na njih sodelovala tudi širša javnost in mediji, kar bo moral zagotoviti zakonodajalec. Odbori zasedajo dopisno.

Občina se do sedaj še ni odločila za nabavo računalniške opreme za svetnike, saj večina že sedaj na sejah OS in delovnih teles uporablja svoje osebne prenosne računalnike ali tablice. Stroški za kopiranje gradiva in poštnino so zato minimalni.

»Sam zelo podpiram hiter, sodoben in varčen način dela, moramo pa spoštovati želje in zmožnosti vseh svetnikov in dopuščati glede načina dela tudi izjeme,« pove Simončič in doda, da je občina v času od razglasitve epidemije za nabavo zaščitne opreme namenila nekaj tisoč evrov iz sredstev za delovanje Civilne zaščite.

Besedilo in foto: L. Markelj