Dolenjski muzej v Jakčev dom vabi že danes popoldne

3.5.2020 | 11:00

V Jakčevem domu si lahko že danes popoldne popestrite nedeljo. (Foto: spletna stran Zavoda NM)

Novo mesto - Dolenjski muzej Novo mesto bo za javnost in pod posebnimi pogoji svoja vrata odprl v torek, 5. maja.

A za vse, ki kulturo že močno pogrešajo, bodo Jakčev dom Novo mesto izjemoma odprli že danes popoldne, med 14. do 17. uro. Na ogled - brezplačno - bodo gostujoča razstava Veno Pilon in Božidar Jakac, 50 let prijateljstva, ter njihove stalne likovne razstave.

Za obiskovalce pa seveda veljajo določena pravila, ki jih bo treba upoštevati. V Dolenjskem muzeju pravijo:

•Cenjene obiskovalce naprošamo, da prihajajo v muzej brez bolezenskih znakov.

•Obiskovalci morajo biti pozorni na higieno rok in kašlja zato naprošamo, da si ob vhodu razkužijo roke.

•V vseh prostorih je obvezna uporaba lastne zaščitne maske.

•V prostorih je potrebno upoštevati predpisano medsebojno razdaljo najmanj dva m.

•Vstop v razstavne prostore je možen le za posameznike, družine in manjše skupine (do tri osebe)

•Če je obiskovalcev več, prosimo, da način vstopa predhodno uskladite z receptorjem.

•Obiskovalci morajo obvezno upoštevati smer gibanja po razstavnih prostorih.

•Listanje publikacij v muzejski trgovini ni dovoljeno.

•Strokovnih vodstev po muzejskih zbirkah zaenkrat ne izvajamo prav tako ne spremljevalnih pedagoško /andragoških programov, odprtij razstav ter drugih dogodkov, ki vključujejo tesnejše druženje.

Vpogled v arhivsko gradivo za obiskovalce zaenkrat ni mogoč.

Do preklica velja naslednji delovni čas:

- Dolenjski muzej: od torka do petka, od 11. ure do 17. ure, v soboto in nedeljo od 11. ure do 15. ure

- Jakčev dom: od torka do petka od 11. ure do 17. ure, v soboto od 11. ure do 15. ure

- Baza 20: od ponedeljka do petka od 8. ure do 16. ure, oz. po dogovoru z obvezno predhodno objavo (041/315 165)

L. M.