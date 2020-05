Včeraj prvič nobene nove potrjene okužbe. Dve osebi umrli.

3.5.2020 | 12:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V soboto prvič po dveh mesecih od potrditve prve okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji testiranja niso pokazala nobene nove okužbe. Testirali so petsto ljudi, skupno število doslej potrjenih okužb v državi torej ostaja 1439. Sta pa v soboto dve osebi s covidom-19 umrli, skupaj doslej 96. 59 oseb s to boleznijo je bilo v soboto v bolnišnici.

Prvo okužbo z novim koronavirusom so v Slovenijo potrdili 4. marca, nato je v naslednjih dneh število potrjenih okužb naraščalo in naslednjih tednih nihalo, večinoma okoli nekaj deset. V zadnjem tednu pa so vsak dan potrdili med 5 in 11 novih okužb. Sobota je bila prvi dan po 4. marcu, ko na testiranjih niso potrdili nobene nove okužbe.

Tudi število hospitaliziranih bolnikov s covidom-19 se v zadnjih tednih večinoma zmanjšuje, v zadnjih treh dneh se je gibalo okoli 60. V soboto je bilo po vladnih podatkih zaradi te bolezni v bolnišnicah 59 oseb, kar je eden manj kot dan prej. Med njimi jih 21 ostaja na intenzivni negi.

V Sloveniji so sicer skupno doslej opravili 55.520 testov na novi koronavirus in potrdili 1439 okužb.

L. M.