Trije Grosupeljčani razvili napravo za dezinfekcijo denarja

4.5.2020 | 12:40

V času epidemije je bolj varno poslovanje z bančnimi karticami kot z gotovino, a trije Grosupeljčani so izumili napravo za dezinfekcijo denarja. (Foto: L. M.)

Grosuplje - Trije mladi Grosupeljčani so v času ukrepov proti širjenju novega koronavirusa razvili napravo, ki z UV-svetlobo razkuži do sto bankovcev na minuto. Za uporabo naprave se dogovarjajo z nekaj slovenskimi bankami. V naslednjih dneh bodo v eni izmed bank izpeljali testno obdobje, je sporočil eden od članov ekipe Žan Brezec.

"Počasi se vračamo v normalno življenje, vendar bomo morali biti po pandemiji bolj previdni," pravi Brezec in dodaja, da nekatere države, med njimi Kitajska, Južna Koreja, Madžarska in ZDA, denar že dezinficirajo ali zadržujejo v karanteni.

V anketi med 230 ljudmi so ugotovili, da več kot polovico skrbi prenos bolezni z gotovino, več kot 80 odstotkov vprašanih pa je odgovorilo, da bi uporabili drug bankomat, če bi ta nudil dezinficiran denar.

Napravo razvili v mesecu dni, razkuži sto bankovcev v minuti

Napravo so po poročanju STA razvili v času ukrepov za zajezitev epidemije. "Razvoj v času koronavirusa je predstavljal kar nekaj izzivov. Konstrukcijo in dizajn funkcionalnih delov in ohišja smo morali sproti spreminjati in prilagajati glede na lokalno dostopne materiale in proizvodne procese. Tudi delo na daljavo je predstavljalo ovire, saj pot do take rešitve z ničle zahteva močno timsko delo, veliko testiranj, skupnega reševanja problemov in improvizacije," je pojasnil. Napravo so uspeli z lastnimi sredstvi razviti v dobrem mesecu dni.

Naprava, ki so jo poimenovali Cash Cleaner, razkuži do 100 bankovcev na minuto s pomočjo UV-C spektra svetlobe, tehnologije, ki se uporablja za dezinfekcijo bolnišnic, laboratorijev, ordinacij in podobnih okolij.

Trenutno se za uporabo naprave dogovarjajo z nekaj slovenskimi bankami, v naslednjih dneh pa bodo v eni izmed bank izpeljali tudi testno obdobje. V kateri banki bo to, Brezec še ni mogel razkriti.

"Trenutno lahko izdelamo eno napravo na dan, večji obseg naročil pa bi nam omogočil optimizacijo procesov in proizvedli bi lahko do 100 naprav na mesec," je povedal Brezec.

Tri konkurenčne rešitve na trgu

Na trgu so zasledili tri konkurenčne rešitve. Ena je naprava iz Južne Koreje, ki je bila zasnovana v času epidemije mersa leta 2012, ki pa uporablja drugačno tehnologijo. "Zasledili smo jo tudi sami, vendar zanjo v znanstvenih raziskavah nismo našli dovolj dokazov, da deluje na viruse in bakterije na površinah, da bi jo uporabili," je dejal Brezec.

Na Kitajskem je na voljo nekaj UV-omaric, ki se med drugim oglašujejo za dezinfekcijo denarja, vendar te UV-svetlobi ne izpostavijo vsakega bankovca posebej. "Deloma se zanašajo na dezinfekcijo z ozonom, ki je stranski produkt UV-žarnic in so zato časi dezinfekcije podaljšani," je pojasnil. Tretja pa je rešitev turškega startupa, ki pripravlja dezinfekcijo denarja v bankomatih, "vendar je ta pot razvoja daljša in planirajo širšo implementacijo rešitve šele leta 2023", pravi Brezec.

"Naša rešitev je kompaktna naprava, ki je uporabna tako pri obdelavi večjih količin bankovcev kot v poslovalnicah v uporabi sproti pri poslovanju z gotovino. Je edina naprava, ki vsak bankovec posebej z vsako stranjo za točno umerjen čas izpostavi UV-C žarkom, in to pomeni, da je vsak bankovec v manj kot sekundi dezinficiran in pripravljen na uporabo. Izpostavljenost bankovcev v naši napravi z varnostnim faktorjem ustreza predpisom dobavitelja žarnic UV-C tehnologije Osram. Učinkovitost pa smo načrtovali tudi ustrezno z ugotovitvami potrjenih znanstvenih raziskav. Naš izdelek je cenovno manj ugoden od prve konkurenčne rešitve, z drugima dvema se ne moremo primerjati, ker nam cene niso znane," o konkurenčni prednosti njihovega izdelka pravi Brezec.

L. M.