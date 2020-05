Našli onemoglega

4.5.2020 | 07:00

Sinoči ob 21.37 uri so na Kočevski cesti v Kočevju gasilci PGD Dolga vas in PGD Kočevje odprli vrata stanovanja, v kateri so našli onemoglo osebo in jo predali reševalcem NMP Kočevje.

M. K.