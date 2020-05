Spet odprti terase in vrtovi lokalov, frizerski saloni, nekatere trgovine …

4.5.2020 | 07:45

Tudi v frizerskih in kozmetičnih salonih zdaj ne bo šlo brez zaščitnih mask, potrebno je seveda naročanje. (Ilustrativna slika, foto: L. M.)

V okviru rahljanja ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa so po več tednih znova dovoljene nekatere dejavnosti, med drugim strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, odprle se bodo lahko določene trgovine, spet bodo obratovali frizerski saloni. Pri tem pa morajo upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja virusa.

Na terasah in letnih vrtovih gostinskih lokalov bodo morale biti mize razporejene tako, da bo med posameznimi strankami najmanj meter in pol razdalje. Obiskovalci lokalov morajo takrat, ko uporabijo sanitarije oz. vstopijo v drug zaprti prostor, uporabiti masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela.

Odpirajo se tudi trgovine do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, kar sicer ne velja za tiste v trgovskih centrih. Če ima prodajalna v trgovskem centru lasten vhod od zunaj, bo lahko odprta. Trgovine, ki omogočajo pomerjanje oblačil, bodo morale med drugim zagotoviti razkuževanje in učinkovito prezračevanje kabin za pomerjanje po vsaki uporabi.

Naročanje po telefonu

Od danes bodo znova lahko potekala frizerske, kozmetične in masažne storitve. Skupna je zahteva, naj se stranke naročajo po telefonu in naj se storitve opravljajo ob točno določenem terminu, saj čakanje v salonu z izjemo spremljevalcev otrok in invalidov ni dovoljeno.

Sproščene so tudi storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev in storitve fotografov, fotokopirnic, urarjev ter zlatarjev, če je stik s potrošnikom minimalen. Vse navedene storitve je dovoljeno ponujati in prodajati le ob strogem upoštevanju navodil NIJZ, na način, da se prepreči možnost okužbe ali je možnost minimalna.

Sproščajo se tudi omejitve na področju športa. Danes se lahko začnejo tudi športni treningi v nekontaktnih disciplinah, torej vsi individualni kondicijski treningi, tudi v ekipnih športih.

L. M.