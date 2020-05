Praznik mesta Kočevje – 75. obletnica osvoboditve

4.5.2020 | 10:10

Kočevje (Foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Danes svoj praznik obeležuje Krajevna skupnost Kočevje-mesto in sicer v spomin na leto 1945 in prihod osvoboditeljev v mesto.

Padlim v bojih se bodo s položitvijo venca pred spomenikom osvoboditve na mestni ploščadi v središču Kočevja poklonili župan dr. Vladimir Prebilič, predsednik KS Jože Corel in predsednik ZZB NOB Kočevje Jože Oberstar. Obeležitev zgodovinskih dogodkov in praznika bo zaradi epidemije novega koronavirusa potekala brez prisotnosti javnosti in drugih spremljevalnih aktivnosti.

Vladimir Prebilič (Foto: arhiv DL, M.L.S.)

Kočevska je dočakala konec 2. svetovne vojne močno prizadeta. Kljub temu se je obnova začela z velikim zagonom. Kot je v svojem nagovoru javnosti zapisal župan in zgodovinar dr. Vladimir Prebilič, so bili spopadi tako siloviti, da se je Kočevje spremenilo v mesto ruševin, a tako kot že mnogokrat prej in kasneje v naši zgodovini, je tudi to obdobje premagal uporniški duh prebivalcev. Kočevje danes stopa po poti modernega manjšega mesta, kjer se spodbudno razvijajo različne dejavnosti, poudarja župan in dodaja: »Brez dvoma je prostora za izboljšanje še veliko, a spodbudno deluje ponovno zaznavni uporniški duh med prebivalci, ki so odločeni s svojim delom, znanjem, vztrajnostjo in seveda uporništvom, Kočevju zagotoviti to, kar mu je od nekdaj pripadalo – pomembno vlogo v razvoju Slovenije kot gospodarskem, upravnem, izobraževalnem, turističnem in kulturnem središču v regiji!«

O osvoboditvi mesta

Nemška vojska je Kočevje spremenila v eno od najbolj utrjenih oporišč na Slovenskem med drugo svetovno vojno. 1. maja leta 1945 je 15. diviziji uspelo nemške enote potisniti s prostora Kočevske Reke in začela se je pripravljati za napad na Kočevje.

3. maja je 15. divizija začela napad na Kočevje, 18. divizija pa je dobila nalogo blokirati posadko v Ribnici. Med nočnim napadom pa se je nemška posadka, ki je branila Kočevje, nepričakovano umaknila proti severu. Meščani Kočevja so 4. maja zjutraj pozdravili osvoboditelje: Gubčevo, Cankarjevo in 15. brigado. V soboto, 5. maja, so v Kočevje prispeli Okrajni odbor Osvobodilne fronte s svojim izvršnim odborom in Okrajni komite Komunistične partije Slovenije ter prevzeli oblast. Ob kapitulaciji Nemčije, 9. maja 1945, je bila v Kočevju velika manifestacija zmage. V povorki po mestnih ulicah in na zborovanjih je sodelovalo prebivalstvo iz vse Kočevske. Zvonovi so svečano potrkavali in naznanjali zmago (vir: Pokrajinski muzej Kočevje).

Župan občine Kočevje Prebilič je v nagovoru ob prazniku mesta Kočevje, ki bo prihodnje leto praznovalo 550 let mestnih pravic, med drugim poudaril, da Kočevje danes stopa na pot modernega manjšega mesta, kjer se spodbudno razvijajo različne dejavnosti.

»Gospodarstvo je konkurenčno, šolstvo tem izzivom sledi, pospešen razvoj turizma in kulture pa ustvarja vse kakovostnejše pogoje za življenje. Brez dvoma je prostora za izboljšanje še veliko, a spodbudno deluje ponovno zaznavni uporniški duh med prebivalci, ki so odločeni s svojim delom, znanjem, vztrajnostjo in seveda uporništvom Kočevju zagotoviti to, kar mu je od nekdaj pripadalo – pomembno vlogo v razvoju Slovenije kot gospodarskemu, upravnemu, izobraževalnemu, turističnemu in kulturnemu središču v regiji!,« pravi Prebilič.

L. M.