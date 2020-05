Kolesarka padla in si poškodovala glavo

4.5.2020 | 09:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj so bili policisti PP Novo mesto obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo žensko, ki naj bi se poškodovala v prometni nesreči. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 38-letna kolesarka peljala po Kandijski cesti v Novem mestu, zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad kolesom, padla in si poškodovala glavo. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Trčila v kolesarja

30. aprila nekaj po 11. uri se je zgodila prometna nesreča v Črmošnjicah. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 63-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neupoštevanja pravila o prednosti trčila v kolesarja, ki je pripeljal z njene desne strani. Lažje poškodovanega kolesarja so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Kolesarja z Gorjancev prišla poškodovana

Včeraj so v bolnišnici oskrbeli še dva poškodovana kolesarja. Policisti so ugotovili, da sta 21-letnik in 24-letnik kolesarila na Gorjancih po gozdni poti po klancu navzdol. 24-letni kolesar je izgubil oblast nad kolesom in padel, mlajši pa je trčil vanj in prav tako padel. Oba sta v nesreči utrpela lažje poškodbe.

Avta ne bi smel voziti, v njem pa še mize in klopi, verjetno ukradene

Policisti so 2. maja v večernih urah na območju Podturna pri Dolenjskih Toplicah ustavili voznika osebnega avtomobila Kia sportage. Med postopkom so ugotovili, da 44-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Otroci v vozilu med vožnjo niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, v vozilu pa je imel vrtno mizo in klopi, za katere obstaja sum, da izvirajo iz kaznivega dejanja tatvine. Avtomobil in predmete v vozilu so policisti zasegli in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin. Zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Vlomov ni manjkalo

Med 30. aprilom in 1. majem je v Šmarjeških Toplicah nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli tisoč evrov.

Odnesel nakit

V Žubini na območju PP Trebnje je v soboto popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odtujil je zlat nakit in lastnike oškodoval za 2.500 evrov.

Bil je lačen

V noči na 3. maj je v okolici Semiča neznanec vlomil v počitniško hišo. Odtujil je prehrambene izdelke in z vlomom in tatvino povzročil za okoli sto evrov škode.

Bil je žejen

Med 1. in 3. majem je na Otočcu nekdo vlomil v pomožni objekt ob igrišču in odtujil več steklenic alkoholne pijače. Škode je za okoli 300 evrov.

Prerezal dve gumi

Med 2. in 3. majem je na parkirnem prostoru v Črnomlju nekdo prerezal dve pnevmatiki na osebnem avtomobilu Audi A6 in z ostrim predmetom poškodoval lak na vozilu. Škode je za okoli dva tisoč evrov.

L. M.