Policisti v petih dneh prijeli 31 ilegalcev

4.5.2020 | 11:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 30. aprilom in 4. majem na območju krajev Dolenja Podgora, Otok pri Vinici, Tanča Gora (PP Črnomelj), Podturn pri Dolenjskih Toplicah (PP Dolenjske Toplice), Trebnje, Mirna (PP Trebnje), Grmovlje (PP Šentjernej) in Loče (PP Brežice), izsledili in prijeli 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 11 državljani Maroka, devetimi državljani Iraka, šestimi državljani Afganistana in petimi državljani Alžirije še niso zaključeni.

Tovornjakar skrival Pakistance

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli štiri državljane Pakistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Razgrajal, razbil okno in ženski grozil, policija kršitelja prijela

Policiste PP Novo mesto je v soboto okoli 21. ure na pomoč poklicala oškodovanka iz naselja v okolici Otočca, ker naj bi ji nekdo grozil. Policisti so ob prihodu na kraj 27-letnega kršitelja izsledili v osebnem avtomobilu in ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Nedostojno se je vedel do policistov in se kljub ukazom ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi več kršitev cestno prometnih predpisov in javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je v stanovanjski hiši oškodovanke razgrajal in razbil okno, zato ga bodo ovadili tudi zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari.

L. M.