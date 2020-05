Danes že lahko k maši v cerkev, a z masko

4.5.2020 | 15:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL, S. Mirtič)

Danes se ponovno odpirajo cerkve, zato je Slovenska škofovska konferenca (SŠK) sprejela ukrep za ponovno vzpostavitev javnega bogoslužja ter podala priporočila za svoje vernike, ki se jih bodo morali držati vse do preklica.

Da bi preprečili širjenje epidemije in ohranili zdravje vernikov ter slovenskega prebivalstva škofje določajo, da svete maše župniki in duhovniki obhajajo z verniki pod pogoji, da so ti v prvi vrsti zdravi, nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.

“Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje,” so sporočili v sklopu navodil na spletni strani Katoliške cerkve.

V vsako drugo vrsto, razdalja med verniki najmanj 1,5 metra…

V cerkvi mora vsak vernik nositi predpisano zaščitno opremo, pred vstopom v cerkev pa si morajo verniki razkužiti roke, blagoslovljena voda pa mora biti odstranjena. Verniki lahko sveto obhajilo prejmejo le na roko brez drugih izjem.

Razdalja med verniki mora v klopeh ostati najmanj 1,5 metra, vsaka druga vrsta pa mora biti prazna, pri čemer omejitve ne veljajo za predstavnike istega gospodinjstva. V cerkvi ali drugem zaprtem prostoru je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra, ki mora biti upoštevana pri vseh opravilih vključno s prihodom in odhodom iz cerkve.

Na uradni spletni strani Katoliške cerkve je objavljen celoten dokument z navodili, ki določajo tudi pogoje za izvedbo svete spovedi, podeljevanja zakramentov krsta, obhajila, poroke ter bolniškega maziljenja, medtem ko se birma zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem prestavi na jesenski čas.

Ob poroki in krstu največ 15 oseb

Pri poroki in krstu je lahko navzoč najožji del družine oziroma največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

Navodila morajo vsi predstavniki vere upoštevati tudi ob pogrebih, pastoralnih in župnijskih srečanjih, oratorijih in šmarnicah, kot tudi ob župnijskih slovesnostih ter v izobraževalnih, vzgojnih, samostanskih in karitativnih ustanovah.

Škofijske in župnijske pisarne za vernike ostajajo odprte le ob predhodnem dogovoru in nujnih zadevah, ki jih ni mogoče urediti po telefonu ali spletu.

Sprejeti ukrepi veljajo do preklica. Če bo prišlo do poslabšanja stanja in zaostrovanja državnih navodil, bodo pri SŠK sprejeli dodatne omejitve za svoje skupnosti. Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja epidemije covida-19 so bila sicer v veljavi od 13. marca.

