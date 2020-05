V gozdu našel več streliva iz 2. svetovne vojne

4.5.2020 | 18:15

Ostanki iz druge svetovne vojne, ilustrativna slika. (Foto: arhiv lokalno.si)

Danes dopoldne ob 10.47 je v bližini naselja Gorenje Gradišče v občini Dolenjske Toplice občan v gozdu našel več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije je varno odstranil in uskladiščil tulec od topovske granate 75mm, petnajst kosov pehotnega streliva in kos pištolskega streliva. Najdbe so ostanek iz obdobja druge svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Padla s podesta več kot dva metra globoko

Ob 9.34 je Pod Goro v Krškem krajanka padla z zunanjega podesta z višine okoli dva metra in pol in se pri tem poškodovala. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovano na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Urgentni center Brežice.

Izteklo plinsko olje

Ob 9.40 je v Ulici Slavka Rožanca v Krškem iz neznanega vozila izteklo plinsko olje. Madež v velikosti približno štiri kvadratne metre so z vpojnimi sredstvi posuli in počistili delavci podjetja Kostak Krško.

L. M.