V Posavju za naložbe lokalnega razvoja letos skoraj 1,3 milijona evrov

5.5.2020 | 09:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Krško - Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega je kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje te dni objavila javne pozive za izbor naložb uresničevanja ciljev strategije območnega razvoja. Za sofinanciranje posavskih razvojnih naložb je sicer letos na voljo skupaj nekaj manj kot 1,3 milijona evrov evropske denarne podpore.

Po podatkih krške razvojne agencije je iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja na voljo nekaj več kot 380 tisoč evrov, iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo nekaj manj kot 620 tisoč evrov ter iz Evropskega sklada za regionalni razvoj nekaj več kot 290.000 evrov naložbene podpore.

Sredstva za sofinanciranje razvojnih naložb sta Lokalni akcijski skupini Posavje dodelili ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so dodali.

Sofinanciranje upravičenih stroškov za naložbe, podprte z denarjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je sicer 85-odstotno. Pri naložbah, sofinanciranih z denarjem Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je to lahko popolno, 85-odstotno ali polovično, pri naložbah, podprtih z denarjem Evropskega sklada za regionalni razvoj pa 80-odstotno.

Prijaviti se je možno do 18. junija. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani posavske lokalne akcijske skupine.

Omenjeni javni pozivi so namenjeni projektom oz. naložbam, katerih izidi prispevajo k uresničevanju strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Posavje in sofinanciranju njihovih stroškov, je še sporočila Regionalna razvojna agencija Posavje.

L. M.