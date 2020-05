S ceste v drevo, iz gorečega avta pa trije v bolnišnico

5.5.2020 | 07:00

Sinoči ob 22.10 uri je na Novomeški cesti v Straži voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se zaletel v drevo. Vozilo je nato zagorelo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pogasili goreče vozilo in drevo, razsvetlili kraj in nudili pomoč policiji. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so tri poškodovane osebe odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Vozilo je popolnoma uničeno.

Dimniški požar

Ob 7.16 so gasilci PGD Nemška vas in Ribnica posredovali v Nemški vasi, kjer so pogasili dimniški požar v stanovanjski hiši, ohladili tuljavo ter pregledali prostore.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRIBI PRI VEL. SLATNIKU 2001.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo0:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

- od 11:30 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVI LJUBEN 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Pišece izvod Orehovec med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.