Po trčenju je vozilo zagorelo. Pijan možak v policista vrgel kolo

5.5.2020 | 10:15

Goreče vozilo v Dolenji Straži (Foto: PP Dolenjske Toplice)

Policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice so bili sinoči nekaj po 22. uri obveščeni o prometni nesreči v Dolenji Straži. Opravili so ogled in ugotovili, da je 26-letni voznik, ki je vozil osebni avtomobil iz smeri Prečne proti Straži, zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Po trčenju je vozniku uspel zapustiti vozilo, ki je zagorelo. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,77 miligramov alkohola, so oskrbeli v novomeški bolnišnici. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S kolesom poškodoval policista

Nekaj pred 20. uro je občan policiste obvestil o nevarnem ravnanju moškega, ki naj bi bil očitno pod vplivom alkohola in je iz smeri Breze proti Pluski po sredini vozišča potiskal kolo ter s tem ogrožal sebe in druge udeležence v prometu. Policisti so 66-letnika izsledili in mu zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog. Med postopkom se je moški nedostojno vedel do policistov, ni upošteval njihovih opozoril in ukazov, v policista pa je vrgel kolo in ga lažje poškodoval. 66-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Z ukradeno kartico dvigoval denar

Na Rozmanovi cesti v Novem mestu je neznanec včeraj okoli 13. ure vstopil v poslovne prostore podjetja in odnesel denarnico z dokumenti, bančno kartico in denarjem. Oškodovanec je ugotovil, da je storilec po tatvini na območju Novega mesta opravil več dvigov gotovine na bankomatih. O tatvini je seznanil policiste, ki so so 32-letnega osumljenca izsledili in prijeli nekaj pred 15. uro. Zasegli so mu del ukradenega denarja in denarnico ter jo vrnili oškodovancu. Storilca kaznivega dejanja bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Policisti našli ukradeno žago

Okoli 14. ure pa je oškodovanec policiste PP Novo mesto obvestil o tatvini. Na Seidlovi cesti naj bi storilec izkoristil njegovo odsotnost in iz odprtega gospodarskega objekta ukradel motorno žago in mobilni telefon. Policisti so ob pregledu širšega območja v večernih urah v Kettejevem drevoredu našli skrite ukradene predmete. Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin in aktivnostmi za izsleditev osumljenca tatvine.

Vlomil, a odnesel nič

V noči na ponedeljek je v Češči vasi nekdo vlomil v gospodarski objekt ob stanovanjski hiši. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Ostali brez suhomesnatih dobrot

V Zabrdju na območju PP Trebnje je med soboto in nedeljo neznanec vlomil v gospodarski objekt in ukradel suhomesnate izdelke. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 1000 evrov.

Polil vozila in naredil za deset tisočakov škode

V noči na ponedeljek je v ograjenem parkirišču v Metliki nekdo z neznano tekočino polil rabljena vozila, namenjena prodaji, in povzročil za okoli 10.000 evrov škode.

Prijeli tri Maročane

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj v Tribučah in v Zavinku izsledili in prijeli tri državljane Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. Ž.