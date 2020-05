V metliškem domu starejših obiski od prihodnjega ponedeljka

5.5.2020 | 15:30

Dom starejših občanov Metlika (Foto: spletna stran DSO Metlika)

Metlika - Od včeraj so znova dovoljeni obiski v domovih za starejše občane. Med tistimi najbolj obremenjenimi z okužbami v času epidemije so prvo srečanje oskrbovancev s svojci včeraj omogočili v Šmarju pri Jelšah, seveda pod zelo strogimi pogoji, v Metliki pa bodo obiske omogočili drug teden.

Dom starejših občanov Metlika bodo za obiske z določenimi omejitvami zaradi prisotnosti novega koronavirusa v domu odprli prihodnji ponedeljek, 11. maja, je direktorica Ivica Lozar zapisala na njihovi spletni strani.

Kako oziroma kje in v kakšni obliki bodo obiski v metliškem domu potekali, se po poročanju STA še niso določili. Kot je dodala direktorica, so v domu do pred tremi dnevi odkrili skupaj 52 okuženih stanovalcev. Podrobnosti glede obiskov bodo svojcem v prihodnjih dneh sporočili prek svoje spletni strani in Facebook profila, je še dejala Lozarjeva.

M. Ž.