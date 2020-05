Odločali kar v jedilnici šole

5.5.2020 | 12:40

Občinska seja v Šentrupertu je včeraj potekala v jedilnici osnovne šole.

Župan Andrej Martin Kostelec

Šentrupert - Šentrupertski svetniki so na včerajšnji seji, ki je, da so bili drug od drugega dovolj oddaljeni, potekala kar v jedilnici tukajšnje osnovne šole, potrdili zaključni račun za lansko leto, ki je pokazal, da je imela občina okoli 2,6 milijona evrov prihodkov, za okoli 100.000 evrov manj pa je bilo odhodkov.

Na prihodkovni strani je bila realizacija v primerjavi s sprejetim proračunom 86-odst. na odhodkovni pa 82-odst. Po besedah župan Andreja Martina Kostelca to kaže, da je bil lani proračun realno načrtovan in ni bil napihnjen kot prejšnja leta. Računovodkinja Božena Ojcinger, ki je pred nekaj meseci prišla na občino, je pri podrobnejši predstavitvi zaključnega računa dejala, da je imela ogromno dela, da je v knjigah pravilno uskladila dejansko finančno stanje občine. »Sramota, kako se je prej delalo. Računovodkinji pred mano bi bilo treba doživljenjsko prepovedati opravljanje tega poklica. Niti en konto se ni ujemal,« je pojasnila svetnikom in dodala, da ima veliko delovnih izkušenj, a česa takšnega v vseh teh letih še ni videla.

Na seji so svetniki med drugim potrdili tudi program prodaje javnega podjetja Energetika Šentrupert, pa tudi prejemnike letošnjih občinskih priznanj. Naziv častni občan bo prejel Franc Bartolj, priznanje občine pa Maks Franc Kurent in Društvo vinogradnikov Šentrupert.

Besedilo in fotografije: R. N.

