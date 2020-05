Vipap pod novim lastnikom v prestrukturiranje

5.5.2020 | 18:15

Foto: spletna stran Vipap Videm Krško

Krško - V papirnici Vipap Videm so pod novim češkim lastnikom RIDG Holding začeli s postopkom prestrukturiranja. Novoimenovana kadrovska direktorica Vesna Kemper, ki je z delom začela marca, bo vodila postopek modernizacije proizvodnje in stabiliziranja družbe, v kateri je skoraj 400 zaposlenih, z vidika človeških virov, poroča STA.

Kemperjeva namerava izboljšati fleksibilnost in medsebojno nadomeščanje zaposlenih, vzpostaviti nov sistem kariernega razvoja in zagotoviti, da bo papirnica v prihodnje imela dovolj motiviranega in usposobljenega kadra, so sporočili iz družbe.

Zaradi epidemije novega koronavirusa se podjetje sicer sooča z motnjami pri dobavi starega papirja, kar je povzročilo delno prekinitev proizvodnje. Približno tretjina zaposlenih je morala začasno ostati doma, čakajoč na ponovno vzpostavitev proizvodnje in čim prejšnjo vrnitev v službo.

Po pandemiji koronavirusa se bo prestrukturiranje podjetja nadaljevalo z vrednotenjem poslovnih in proizvodnih procesov in nato z njihovo reorganizacijo. V nadaljevanju podjetje načrtuje izboljšanje fleksibilnosti med zaposlenimi s pripravo novih opisov del in nalog. Prav tako namerava podpreti dodatno usposabljanje zaposlenih.

Kemperjeva je poudarila, da je trenutno prezgodaj govoriti o številu zaposlenih po končanem prestrukturiranju, ki naj bi potekalo nekaj mesecev. Cilj pa je obdržati čim več trenutno zaposlenih.

Delovna mesta bodo večinoma ostala, spremenili pa se bodo opisi del in nalog in zaposleni bodo morali biti bolj fleksibilni. "Predvsem želimo imeti angažirane in usposobljene ljudi na pravih mestih, ki delujejo v skladu z vrednotami podjetja in se zavedajo, da je vsak posameznik pomemben in da prispeva k uspehu našega podjetja," je dejala.

M. Ž. STA