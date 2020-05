Osrednje dogajanje v sklopu Tedna cvička odpovedano

6.5.2020 | 08:00

Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak in trebanjski župan Alojzij Kastelic sta tako lani okronala novega kralja cvička Roberta Jarkoviča. Slovesna razglasitev je potekala v Trebnjem pred občinsko stavbo, letos zaradi pandemije covida-19 to ne bo možno izvesti. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Predvideno je bilo, da bo Trebnje tudi letos gostilo osrednjo vinogradniško prireditev na Dolenjskem. Že 48. Teden cvička so nameravali združiti s tradicionalno prireditvijo Iz trebanjskega koša, a zaradi trenutnih razmer so se organizatorji odločili, da celotno osrednje dogajanje, ki je bilo predvideno sredi junija, odpovedo. Prav tako odpade srečanje upokojencev Dolenjske in Bele krajine, ki je bilo predvideno v soboto dopoldne, 13. junija, 53. Teden likovnih samorastnikov pa je prestavljen na jesenski termin.

»V Zvezi društev vinogradnikov Dolenjske si še naprej prizadevamo za ocenjevanje vin v okviru 48. Tedna cvička, ki ga načrtujemo izvesti skupaj s Kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto. Ocenjujemo, da bi ob sproščanju ukrepov to izvedli do sredine junija,« je sporočil Miran Jurak, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske. Dodal je še, da želijo pripraviti tudi dogodek zaprtega tipa, na katerem bi podelili priznanja vinogradnikom za ocenjena vina ter razglasili letošnjega kralja cvička, 22. cvičkovo princeso in tudi ambasadorja cvička.

Občina Trebnje v juniju praznuje svoj občinski praznik. Slavnostno sejo občinskega sveta, ki je predvidena 22. junija, bodo izvedli, če bo to možno.

R. N.