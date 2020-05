Nihče se ni odzival, zato so vstopili gasilci in policisti

6.5.2020 | 07:00

Sevniški gasilci razkužujejo mesto (foto: arhiv; PGD Sevnica)

Sinoči ob 21.30 uri je na Cankarjevi ulici v Trebnjem puščala voda v stanovanju večstanovanjskega objekta. Ker se ni nihče odzival v stanovanju, so gasilci PGD Trebnje ob prisotnosti policije s tehničnim posegom odprli vrata in zaprli vodovodni ventil v kopalnici. Na kraju so bili tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Dezinfekcija javnih prostorov

Ob 9.57 so gasilci PGD Sevnica opravili dezinfekcijo javnih površin na območju Doma za ostarele občane Impoljca in Loka, Šolskega centra in Policije v Sevnici, na površini približno 4000 kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Dedni vrh izvod Dedna vas med 8.30 in 13. uro in na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Velika vas izvod proti cerkvi med 8. in 12. uro.

M. K.