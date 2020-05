Samo Mihelin začasni direktor Slovenskih državnih gozdov

6.5.2020 | 10:10

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Kočevje - Nadzorni svet upravljavca državnih gozdov, družbe Slovenski državni gozdovi, je z dosedanjim glavnim direktorjem Zlatkom Fickom sklenil sporazum o prenehanju mandata in pogodbe o zaposlitvi. Za začasnega direktorja družbe je imenoval dosedanjega prvega nadzornika Sama Mihelina.

Darjo Derganc pa je nadzorni svet odpoklical s funkcije direktorice za finance, računovodstvo in kontroling. Tako njej kot Ficku mandat preneha z današnjim dnem.

Samo Mihelin bo družbo Slovenski državni gozdovi vodil do imenovanja novega poslovodstva, vendar največ za obdobje enega leta. Nadzornemu svetu bo medtem predsedoval Andrej Rihter, so sporočili iz družbe s sedežem v Kočevju. Razlogov za menjavo v vodstvu družbe, ki je bila z namenom upravljanja gozdov v lasti države ustanovljena 1. julija 2016, niso navedli.

Ficko je glavni direktor družbe postal 1. maja 2017. Kmalu zatem so se v medijih razširile novice, da je imenovanje sporno, tako zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev kot tudi zaradi njegove konfliktnosti. O problematiki je na zahtevo poslanske skupine SDS takrat razpravljal tudi odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Po slabih treh letih so se znova pojavili očitki, da Ficko ne izpolnjuje pogojev za glavnega direktorja, je pred mesecem in pol poročal časnik Dnevnik. Po informacijah časnika je prijavo v zvezi s tem dobila Komisija za preprečevanje korupcije, ki je vladi in nadzornemu svetu Slovenskih državnih gozdov poslala priporočilo, naj "v prihodnje postopek izbora direktorja uredijo na podlagi transparentnega ocenjevanja, objektivnih in nedvoumnih meril ter ob upoštevanju načela preverljivosti samega postopka oz. ravnanja in ocenjevanja izpolnjevanja pogojev vseh kandidatov".

