Peter Hribar trenira doma, sicer pa ostaja v ekipi Saarbrückna

6.5.2020 | 09:00

Peter Hribar je najboljši slovenski igralec v namiznem tenisu na svetovni lestvici do 21 let, trenutno je na 20. mestu, (Foto: osebni arhiv)

Šmarješke Toplice - Zadnji slovenski namiznoteniški igralec, ki je pred pandemijo koronavirusa še igral na mednarodnem turnirju, je bil Peter Hribar iz Šmarjeških Toplic.

Najboljši slovenski igralec na svetovni lestvici do 21 let, trenutno je na 20. mestu, se je na mednarodnem prvenstvu Poljske v Gliwicah uvrstil v četrtfinale, nato pa so prireditelji končali s tekmovanjem. Zdaj se na nadaljevanje sezone pripravlja v domačih Šmarjeških Toplicah, tudi v prihodnji sezoni pa bo igral za drugo ekipo Saarbrückna.

Lanskoletni evropski prvak v dvojicah - z Darkom Jorgičem sta slavila na evropskem prvenstvu v Gondomarju - je imel v načrtu, da bi se po mednarodnem prvenstvu Poljske vrnil v Nemčijo, vendar je v le nekaj urah moral spremeniti svojo odločitev.

»Ker je prišlo do odpovedi tako turnirja kot nemške lige, sem se odločil, da se čim prej vrnem domov. Mislim, da je bila to najboljša odločitev, saj sem se na ta način rešil mnogih nevšečnosti, ki bi lahko nastale, če bi iz Poljske šel v Saarbrücken,« se danes dogodkov izpred nekaj manj kot dveh mesecev spominja Peter Hribar, ki bo tako na nadaljevanje sezone počakal v domačem okolju.

Tretja sezona v tujini

»V Nemčiji so ligo odpovedali, kar za nas pomeni, da smo obstali v ligi, žal pa ne bomo imeli možnosti, da bi se borili za najvišja mesta. S svojimi igrami v ligi sem zelo zadovoljen, še posebej v drugem delu sezone, kjer sem od zadnjih šestih posameznih tekem imel pet zmag. V klubu sem zadovoljen in bom zagotovo ostal vsaj še eno leto,« nekdanji član Krke že ve, kje bo igral v prihodnji sezoni. To bo že njegova tretja sezona v tujini.

»Ko sem odšel v Nemčijo, me je bilo strah, predvsem pred neuspehom. Vendar je bila to zavestna odločitev in od prvega dne, ko sem prišel, sem vedel, da je bila tudi edina pravilna. Če želim slediti Darku Jorgiču, Deniju Kožulu in Bojanu Tokiču, je to edini način. Mislim, da sem v tem času tudi zelo napredoval. Najbolj sem vesel, da se mi je v kategoriji do 21 let uspelo prebiti med dvajset najboljših na svetu. Bilo je tudi nekaj turnirjev, kjer bi lahko zmagal kakšen dvoboj več, toda po vsakem porazu vidiš, kje je še prostor za napredek. Veliko rezerv imam posebej pri forehand udarcu, kjer ne razčlenim roke, kar mi to zavira hitrost in kakovost udarca,« svojo največjo pomanjkljivost vidi mladi dvajsetletni reprezentant, ki je bil zraven ob novem velikem uspehu slovenske moške reprezentance.

V karanteni treniral z očetom

»Začetek leta je bil res neverjeten, saj so olimpijske igre sanje vsakega športnika. Zagotovo nam je ta virus nekoliko porušil načrte za to sezono, verjamem pa, da bomo s trdim delom še bolje pripravljeni na prihodnje tekme,« je optimistično razpoložen Hribar, ki v teh časih predvsem skrbi za telesno pripravljenost.

V veliko pomoč mu je tudi njegov oče Marjan, sicer predsednik Namiznoteniške zveze Slovenije, ki je bil tudi sam pred leti odličen igralec. »Dejstvo je, da nam je ta virus prinesel veliko zapletov, še zlasti z omejitvijo druženja, na srečo pa sem lahko občasno igral z očetom, tako da nisem popolnoma izgubil stika z žogico. Upam, da bom, ko se bo sezona lahko nadaljevala, nanjo dobro pripravljen,« je še dejal mladi slovenski reprezentant.

