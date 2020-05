Danes nov mandat nastopila dosedanja ravnateljica šole

6.5.2020 | 15:15

Irena Čengija Peterlin danes začenja svoj tretji mandat ravnateljice OŠ Frana Metelka Škocjan.

Škocjan - OŠ Frana Metelka Škocjan, v okviru katerega deluje tudi Vrtec Radovednež, ima »novo staro« vodstvo. Dosedanja ravnateljica Irena Čengija Peterlin je bila na javnem razpisu nedavno izbrana za novi, že tretji mandat, ki se ji je začel danes.

Kot pove predsednica sveta zavoda OŠ Janja Lesjak, sta se na razpis javila dva kandidata, a svet zavoda je iz izbirnega postoka izločil preostalega kandidata, ker ni izpolnjeval predpisanih pogojev za delovno mesto ravnatelja. Ko je po pridobitvi mnenj učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, sveta staršev in lokalne skupnosti, svet zavoda izbral Čengija Peterlinovo in ji je pozitivno mnenje podal še prejšnji šolski minister, jo je svet zavoda nato na korespondenčni seji imenoval za ravnateljico.

Irena Čengija Peterlin je vesela izkazanega zaupanja, in kot pravi, se bo na tem mestu trudila še naprej. »Biti ravnatelj je težko, zahtevno, odgovorno in stresno delo. Pa vendar ga opravljam s srcem, izzivi so moja motivacija, delo z ljudmi pa zahtevno, vendar polno novih doživetij in izkušenj. Pred sabo imam še kar nekaj načrtov za razvoj šole; izzivov, s katerimi se bo potrebno spoprijeti; otroke in učence, ki kljub mladostniški razigranosti poznajo in spoštujejo vrednote šole in delovni kolektiv vrtca in šole, s katerim je lepo delati,« pravi.

Več o njenih razmišljanjih in načrtih pa si preberite v jutrišnji izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj