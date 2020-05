Oče in sin sta se hudo sprla

6.5.2020 | 11:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Črnomaljski policisti so nekaj po 15. uri posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru v Črnomlju, kjer naj bi se sprla oče in sin. 62-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Udaril partnerko

Nekaj po 22. uri so zaradi nasilja v naselju v okolici Novega mesta posredovali tudi novomeški policisti. Ugotovili so, da je 32-letni moški žalil svojo partnerko in jo udaril. Kršitelj se ni pomiril in ni upošteval ukazov policistov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Prijeli ilegalce

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Tribučah izsledili in prijeli pet državljanov Maroka, tri državljane Alžirije in dva državljana Libije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Ukradel motorno žago

Iz garaže stanovanjske hiše v Semiču je nekdo odtujil motorno žago in lastnika oškodoval za 200 evrov.

Odpeljal se je s kolesom

Med 30. aprilom in 4. majem je na Seidlovi cesti v Novem mestu nekdo iz kolesarnice v stanovanjskem bloku odtujil treking kolo znamke X-FACT MISSION, kovinsko sive barve.

L. M.