Včeraj tri okužbe z novim koronavirusom, ena smrtna žrtev

6.5.2020 | 12:15

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 1449 testiranjih in potrdili tri okužbe z novim koronavirusom, ena oseba s covidom-19 pa je umrla. V bolnišnicah zdravilo 53 bolnikov, kar pomeni tri manj kot v ponedeljek, 14 jih je bilo na intenzivni negi, v domačo oskrbo pa so odpustili dve osebi, piše na spletni strani vlade

Dosedanje število ugotovljenih okuženih je tako naraslo na 1448, število umrlih pa na 99.

M. Ž.