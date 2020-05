Spet so pričakali pomlad, spet so pričakali maj

6.5.2020 | 17:50

Člani Turističnega društva Krška vas so na delovni akciji pokosili brežine Krke. (Foto: M. T.)

Skopice so mladi okrasili z mlajem. (Foto: M. T.)

Hujšega mraza najbrž to pomlad ne bo več, so rekli v Turističnem društvu Krška vas, in zato na delovni akciji pred prvim majem posadili zunanje rože. (Foto: M. L.)

Krška vas - Turistično društvo Krška vas je kot vsako leto pred prvim majem tudi letos organiziralo pomladansko čistilno akcijo; to delovno akcijo imajo po navadi zadnjo soboto v aprilu.

»To leto je 'korona' malo posegla v organizacijo, a smo akcijo izpeljali vseeno. Organizirali smo se v skupine po dva iz istega gospodinjstva in delali na varni razdalji. Nekatera delo smo izvajali celo v različnih dnevih,« je povedal predstavnik društva Meho Tokić.

Tako organizirani so očistili površine okoli spomenika NOB, okoli vaškega kozolca, avtobusnega postajališča in trgovine. Pokosili so brežine Krke, to so naredili tudi na kopališču "Zajla", kjer so tudi uredili dostop do Krke ter pobarvali lesene in kovinske dele. »Vsem udeležencem hvala za trud,« je k temu nedavno opravljenemu delu rekel Meho in dodal: »Ponavadi smo na koncu čistilne akcije imeli druženje, tokrat smo ga prestavili v čas, ko bo 'korona' odšla v pozabo.«

Počivali niso niti tudi krajani v drugih tukajšnjih vaseh. Tako so na Skopicah mladi postavili mlaj in tudi oni so delali v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, je še povedal Meho Tokić.

M. L. foto: M. T.

