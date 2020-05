V Krki razglasili mlade talente

6.5.2020 | 18:45

Brina Kren, Kulturno društvo pihalni orkester Krka

Toni Travnik, Moški odbojkarski klub Krka

Kim Kastelic, Namiznoteniški klub Krka

Novo mesto - V novomeški tovarni zdravil Krka so zaradi varnosti in zaščite pred okužbo z novim koronavirusom 14. srečanje s Krkinimi sponzoriranci pripravili v virtualni obliki. Tudi letos so izbrali tri izjemne mlade posameznike, uspešne na športnem in kulturnem področju, ki so jim podelili priznanje Krkin talent leta 2019.

»Iz vodstev klubov in društev smo prejeli resnično utemeljene prijave, ki kažejo na velik potencial mlade generacije, zato je Krkina komisija za izbor talenta leta sprejela odločitev, da si prav vsi prijavljeni zaslužijo priznanje za svoje športne, kulturne in druge dosežke. Tako je plakete je prejelo še 12 nadobudnih mladih članov društev in ustanov, delovanje katerih podpiramo v Krki, ki so s svojim pozitivnim zgledom tudi ambasadorji našega podjetja,« so sporočili iz Krke.

Krkini talenti leta 2019 so namiznotenisačica Kim Kastelic, odbojkar Toni Travnik in glasbenica, saksofonistka, Brina Kren.

Med poglavitnimi kriteriji so za izbor so uspešnost na klubskih, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih, hkrati pa tudi pozitivne vrednote in osebnostne poteze, spodbujanje k sodelovanju, pošteni igri, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju in strpnosti ter dejavno predstavljanje sponzorja. Pomemben kriterij poleg dosežkov predstavlja tudi posameznikov zgled sovrstnikom v šoli in obšolskih dejavnostih ter na področju dobrodelnosti. Vse to so odlike, ki prejemnike priznanja talent leta ločujejo od drugih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Predsednik uprave in generalni direktor Krke Jože Colarič je v video nagovoru letošnjim nagrajencem sporočil: »Ponosni smo na vašo prizadevnost in trdo delo, ki se kažeta v številnih dosežkih na področju športa in kulture. S svojim zgledom prispevate k širjenju Krkine zaveze k zdravemu načinu življenja in Krkinih vrednot, ki so hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje, kreativnost in učinkovitost. Predvsem pa sporočate, da so prav te vrednote in pozitivne osebnostne lastnosti pomemben dejavnik uspeha ne glede na področje delovanja.«

Predstavitev talentov leta

KIM KASTELIC iz Namiznoteniškega kluba Krka

Kim je namizni tenis začela igrati pri osmih letih, danes kot 14-letnica zavzeto trenira vsak dan, ob koncih tedna pa se udeležuje tekmovanj v Sloveniji in tujini. Osvojila je že več kot 120 medalj in pokalov. Na mednarodni ravni je v svoji kategoriji dvakratna skupna zmagovalka pokala ALPE ADRIA, na državni ravni pa je slovenska kadetska reprezentantka in se udeležuje najmočnejših mednarodnih turnirjev. Kim je delovna, predana in vsestranska športnica s posluhom za družbeno odgovorna dejanja tako v klubu kot tudi v šoli. Je tudi odlična učenka, lani je bila celo najboljša učenka 8. razreda.

TONI TRAVNIK iz Moškega odbojkarskega kluba Krka

Toni se je osnovnih odbojkarskih veščin naučil v domačem Žužemberku. S talentom ter trdim delom je že pri 15-tih letih postal član kadetske državne reprezentance, je pa tudi nepogrešljiv član mladinske državne reprezentance. Od letošnje sezone dalje deluje v Moškem odbojkarskem klubu Krka in tekmuje v prvi državni ligi. Toni je hkrati prijazen in zanesljiv fant ter velik prijatelj. Izhaja iz številčne družine, ki je pred leti ostala brez očeta, a je kljub temu optimističen in vseskozi odličen učenec. Kot Zoisov štipendist se redno udeležuje republiških tekmovanj v znanju iz matematike za srednje tehniške šole, na katerih je že dve leti zapored zmagal.

BRINA KREN iz Kulturnega društva Pihalni orkester Krka

Brina je perspektivna saksofonistka in zelo uspešna dijakinja na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, kjer je tudi članica tamkajšnjega pihalnega orkestra. Udeležuje se seminarjev pri priznanih profesorjih ter številnih tekmovanj. Predana je umetnosti, knjigam in glasbi, svoje znanje pa nadgrajuje pri Slovenskem saksofonskem orkestru »SOS Junior« in Pihalnem orkestru Krka. Zelo aktivna je tudi v skupini, imenovani code:source. Ta združuje glasbenike najmlajše generacije, ki nastopajo na jazz festivalih po Sloveniji. Brina, ki udejanja vrednote, kot so poštenost, tovarištvo in disciplina, je izdala tudi svoj pesniški prvenec z naslovom Mnogostranosti.

Priznanja za svoje dosežke v 2019 pa so dobili: Ema Baša (Kegljaško društvo Krka Novo mesto), Sara Burgar (Ženski košarkarski klub Krka Novo mesto), Neža Erpič (Gimnastično društvo Novo mesto), Gal Glivar (Kolesarski klub Adria Mobil Novo mesto), Jeremija Šiler Hudoklin (Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto - Novomeški simfonični orkester), Zala Jakše (Odbojkarski klub TPV Volley Novo mesto), Nika Košiček (Odbojkarski klub TPV Volley Novo mesto), Tina Kraljič (Planinsko društvo Krka Novo mesto), Erin Novak (Ženski rokometni klub Krka Novo mesto), Maša Radovan (Atletski klub Krka Novo mesto), Marko Retelj (Teniški klub Krka Otočec) in Živa Tomažič (Gimnastično društvo Novo mesto).

»V Krki spodbujamo razvoj številnih dejavnosti. Še zlasti pa podpiramo klube in društva, ki mladim omogočajo vključevanje bodisi v rekreativni ali tekmovalni šport bodisi v kulturno-umetniške in druge dejavnosti. Trdno verjamemo, da so mlade generacije tiste, ki bodo s svojim znanjem, nadarjenostjo, trdim delom in vztrajnostjo ter s pomočjo staršev in mentorjev iskale odgovore na vprašanja sodobnega časa in pomembno prispevale k razvoju družbe. Prav zato bodo tudi v prihodnje podpirali projekte, klube in društva, ki v ospredje postavljajo delo z mladimi,« so še navedli.

Lani je 17 športnih in kulturnih klubov in društev nosilo Krkino ime. V njih je skupaj delovalo več kot 2900 mladih, mlajših od 18 let, učilo in motiviralo pa jih je 328 strokovnih sodelavcev. Organizirali in izvedli so 897 športnih in kulturnih prireditev, na domačih in mednarodnih tekmovanjih pa so prejeli številne pokale in medalje. Za Krko in za Slovenijo so nastopali v 24 državah po vsem svetu.

R. N., foto: Krka