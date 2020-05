Zagorelo v podstrešnem stanovanju

6.5.2020 | 19:30

Ob 11.19 je v naselju Gorenje Kamenje, občina Novo mesto, gorelo v podstrešnem stanovanju večjega stanovanjskega objekta. Še pred prihodom gasilcev je ogenj sam ugasnil. Uničenih je 100 kvadratnih metrov stanovanjske površine. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so iznesli tleče predmete iz prostora, prezračili in s termovizijsko kamero pregledali podstrešje in celoten objekt. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Kamence, so sporočili iz novomeškega regijskega centra za obveščanje.

