Virus jih je razmaknil, ne pa ustavil

7.5.2020 | 08:10

Strelska tekmovanja so del lovskega letnega koledarja. Ali bo zanje priložnost tudi letos? Na fotografiji je eno od strelskih tekmovanj na strelišču v Gabrju, kjer so sodelovali lovci z obeh strani Gorjancev, tudi iz Hrvaške. (Foto: M. L.)

Na Trdinovem vrhu je zdaj že nekaj let v juniju skupna slovensko-hrvaška maša za domovini Slovenijo in Hrvaško. Dogodek je v znamenju sodelovanja Lovske družine Trdinov vrh, ki združuje lovce s slovenske strani s širšega območja Gabrja in Brusnic, ter Lovske družine Lisica Radatoviči. S takim delovanjem lovci potrjujejo, da svojega poslanstva ne vidijo zgolj skozi »mušico nišana«. (Foto: M. L.).

Metlika, Ljubljana - V Lovski družini Metlika lovci navzlic sedanjim ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom izvajajo vsa nujna opravila. Člani so med drugim opravili spomladanski raznos soli po solnicah, ker to lahko naredijo posamično. Polnijo tudi registrirana krmišča, kot to predvideva načrt, je povedal starešina Lovske družine Metlika Janez Pečarič. Podobno delajo po njegovem vse lovske družine v Zvezi lovskih družin Bela krajina.

»Lovci lahko tudi v času epidemije izvajajo dela trajnostnega upravljanja z divjadjo, ki jih lahko izvajajo sami ali v skupini do največ pet oseb,« so v Lovski zvezi Slovenije v odzivu na naše vprašanje zapisali v svojo informacijo, ki nam jo je posredovala Urša Kmetec, svetovalka za odnose z javnostmi.

Kako je letos s pripravništvom, kakšen je zaradi sedanjih razmer rok za pristrelitev risanic in še več drugih informacij o lovstvu v času epidemije lahko najdete v širšem zapisu v današnjem tiskanem Dolenjskem listu.

M. L.